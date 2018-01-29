تسريب جديد لباسيل: “حلتها نكسرلو راسو” …

انتشر تسجيل صوتي لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يظهر مقتطفات جديدة لحديثه في بلدة محمرش البترونية، والذي كان تسرب منه 66 ثانية بالفيديو وتعرض فيه لرئيس مجلس النواب الممدد له للمرة الثالثة نبيه بري.

وقال باسيل في التسجيل : “كل هذه البرعطة لنبيه بري لأنه فهم انه لم يعد يستفيد منا في الدولة لا الاغتراب له … تخيلوا ان هناك واحد يضع يده على السلطة التشريعية مثل ما يريد/ نحن التكتل لدينا 126 قانون واقف في المجلس من 2005 حتى اليوم ..”.

ورداً على سؤال “وشو حلتها مع بري” بالقول: “حلتها نحنا نكسرلو راسو ومش هوي يكسرلنا راسنا” .