رد قاسي من حركة امل على فيديو جبران باسيل

غرد وزير المال علي حسن خليل رداً على وصف الرئيس نبيه بري بـ”البلطجي” في الفيديو المسرب لوزير الخارجية جبران باسيل بالقول “الرئيس بري أكبر من المواقع ولن يهزه في وجدان الناس كلام، لكن مع المس به سقطت كل الحدود التي كان وحده يضعها أمامنا لفضح الكل في تاريخهم وإجرامهم والقتل والصفقات والمتاجرة بعنوان الطائفية ولنا بعد الآن كلام آخر”

وتابع خليل في تغريدة اخرى “إذا كان هناك من يسمع فليسمع أن صهره المفضل قليل الأدب ووضيع وكلامه ليس تسريباً بل هو خطاب الانحطاط ونعيق الطائفيين أقزام السياسة الذين يتصورون أنهم بالتطاول على القادة يحجزون موقعاً بينهم”.