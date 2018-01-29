مجهولون يسرقون خزنة مستشفى تنورين الحكومي

أقدم مجهولون على دخول مكتب رئيسة الدائرة المالية والادارية في مستشفى تنورين الحكومي بواسطة كسر النافذة الخارجية ونشر القضبان الحديدية خلال عطلة نهاية الاسبوع، وسرقوا مبلغ 15 مليون ليرة من خزنة صندوق المستشفى، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأبلغ رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور وليد حرب الاجهزة الامنية المختصة التي حضرت على الفور وباشرت التحقيقات اللازمة والكشف على تسجيلات كاميرات المراقبة لكشف هوية الفاعلين.

وشكر حرب الاجهزة الامنية في قضاء البترون على “حضورها وقيامها بواجبها”، مؤكدا انه “سيتم العمل على زيادة عديد الجهاز الامني في المستشفى منعا لتكرار هذا العمل”.

وناشد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني “العمل على تعزيز الحراسة الامنية للمستشفى وكل المستشفيات الحكومية في لبنان”.