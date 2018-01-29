أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان مرتفعا جويا يربط 3 قارات من اقصى شرق آسيا الى المحيط الأطلسي مروراً باوروبا وشمال افريقيا، تسبب بإبعاد المنخفض الإيسلاندي نحو شمال الدول السكاندينافية وغرينلاند وكندا، وكونه منطقة ضغط، ذات قيم متدنية، بدأ يعزز قواه من برودة المرتفع القطبي لأن قيمه ارتفعت الى 1000hpa واصبح ضعيفاً من حيث بسط سيطرته على اوروبا والشرق الأوسط، فما يفعله القطب الشمالي حالياً هو اعادة شحن الإيسلاندي بالرياح الجليدية الرطبة لتعود قيمه نحو 970 و 980hpa، فيتحوّل مجدداً الى ثائرٍ، يقذف خيراته نحو جنوب اوروبا وشرقها.

وصلت قيم الضغط للمرتفع السيبيري وسط روسيا الى 1053hpaوتقف اطرافه حاجزاً بوجه المنخفضات التي تشقّ طريقها من الدول السكاندينافية نحو شمال وسط روسيا، لذلك ستنحسر فوق موسكو وتسبب بعاصفة ثلجية فوق موسكو والمنطقة، وسرعان ما ستنطفئ هناك، دون ان تكمل سيرها نحو وسط روسيا،

بالمقابل، يتمدّد المرتفع الآزوري نحو مصر وسيحرك “الشبه مداري” سينتج عنه قذف تيارات مدارية معتدلة نحو لبنان سترفع درجات الحرارة اعتباراً من يوم الخميس.

قيم ضغط السيبيري 1053hpa

قيم ضغط الآزوري فوق اوروبا 1029hpa

قيم ضغط الشبه مداري 1024

قيم ضغط الإيسلاندي 994hpa

النتيجة: لا امطار خلال خمسة ايام، بل طقس دافئ، بخاصة وانّ الكتل الرطبة انحرفت عن لبنان.

امّا طقس الثلاثاء فسيكون مشمسا يتحول الى غائم مع ضباب على الجبال،

ترتفع درجات الحرارة على الساحل وتسجل: 18 نهاراً و 13 ليلاً

على 1200 متر: 13 نهاراً و 4 ليلاً

في البقاع: 12 نهاراً و 5 ليلاً

الرطوبة بين 55 و 85%

الرياح شمالية غربية ضعيفة الى غربية سرعتها 8 كم في الساعة.