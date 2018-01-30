أدرعي: هذا ما يجري خلف الحدود اللبنانية.. ومستعدّون لردع حزب الله!

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الهدوء الذي يسود على الحدود مع لبنان يعود إلى قوة الردع الذي فرضها الجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن الجيش لديه صورة استخبارات غير مسبوقة على ما يجري خلف الحدود.

وقال أدرعي في حديث خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن “الحدود اللبنانية تشهد استقرارا أمنيا منذ 11 عاما، ويستند هذا الاستقرار وهذا الهدوء إلى قوة الردع الإسرائيلية في مواجهة حزب الله، وأضاف أردعي: “حزب الله لا يريد المواجهة ونحن نعتقد أنه يعرف تماما ما هو الثمن الكبير الذي سيتحمله في حال أي مواجهة”، بحسب تعبيره.

وتابع: “نحن نراقب ونتابع حزب الله، لدينا صورة استخبارات غير مسبوقة على ما يجري خلف الحدود. نحن نعرف أن حزب الله يجري استعدادات في جنوب لبنان، إذ قال الناطق العام بلسان الجيش الإسرائيلي رونين مانيليس في مقالة له قبل يومين إن كل واحد من ثلاثة أو أربعة بيوت جنوب لبنان يستخدم كمخزن سلاح، أو منطقة لإطلاق صواريخ، نحن نعرف هذه الأماكن ونعرف كيف سيتم استهدافها في حالة مواجهة”.

وعلى صعيد آخر، أشار المتحدث المتحدث العسكري الإسرائيلي الى أن “قدرات التكنولوجية التي طوّرها الجيش الإسرائيلي قد أتت بثمارها في مواجهة خطر الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة”، مضيفاً: “أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تقلقنا من الناحية الإنسانية والأمنية وحماس تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري هناك.