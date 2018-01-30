بعد “التسريب” و”ميرنا الشالوحي.. هذا ما قاله الرئيس عون

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن ما حدث البارحة على الصعيدين السياسي والأمني اساء إلى الجميع وادى الى تدني الخطاب السياسي الى ما لا يليق باللبنانيين.

وأضاف: “ما حصل على الأرض خطأ كبير بُني على خطأ، لذلك فاني من موقعي الدستوري والابوي اسامح جميع الذين تعرضوا اليّ والى عائلتي”.

وأضاف عون: “اتطلع الى ان يتسامح الذين اساؤوا الى بعضهم البعض لأن الوطن اكبر من الجميع وهو اكبر خصوصاً من الخلافات السياسية التي لا يجوز ان تجنح الى الاعتبارات الشخصية لاسيما وان التسامح يكون دائماً بعد اساءة”.