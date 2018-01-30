بعد جريمة قتل البريطانية.. هذا ما قاله نقيب أصحاب شركات التاكسي

زار نقيب أصحاب شركات التاكسي في لبنان شارل أبو حرب، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وتم البحث في شؤون قطاع النقل.

وبعد اللقاء، قال ابو حرب: “لقد تشرفت اليوم بزيارة سعادة اللواء عثمان، وبحثنا في شؤون قطاع النقل وشكرته على سهر الاجهزة الامنية وعملها الدؤوب والسريع لضبط الامن وكشف الجرائم ولاسيما جريمة قتل الموظفة في السفارة البريطانية في بيروت، وخصوصا ان القاتل هو سائق تاكسي في شركة “اوبر” غير المرخصة للعمل على الاراضي اللبنانية”.

وأضاف: أكدنا للواء عثمان أنّ “شركات التاكسي العضوة في النقابة، هي شركات شرعية وملتزمة بقانون النقل اللبناني، ولديها تطبيقات متطورة تضاهي كبريات الشركات العالمية. وابدينا استعدادنا لاي تعاون مع القوى الامنية لما فيه مصلحة المواطن، لاسيما ان النقابة تقوم سنويا بتأمين المواطنين بشكل مجاني ليلة رأس السنة تلافيا لوقوع حوادث سير ومنعا لسقوط ضحايا”.

وختم: “لقينا كل دعم من قبل سعادة المدير العام لقوى الامن الداخلي. واتفقنا على التعاون مستقبلا لما فيه مصلحة القطاع وحماية المواطنين”.