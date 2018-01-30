في ارنون.. وفاة رجل وزوجته اختناقا

عثر مساء اليوم، على ا.م. ف ( 37 عاما) من بلدة كفرتبنيت وزوجته ل.ح ع.(32 عاما) جثتين هامدتين داخل منزلهما في بلدة ارنون – قضاء النبطية.وافيد ان سبب وفاتهما اختناقا جراء تنشقهما الغاز اثتاء استعمالهما مدفأة.

وحضرت الى المكان عناصر من الادلة الجنائية.