كانون الثاني يودعنا بطقس دافئ.. هل سيحمل شباط خيرات سلفه؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان الحوض الشرقي للبحر المتوسط ينعم بطقس معتدل خلال هذا الأسبوع بخاصة وأنّ الكتل الرطبة التي سيطرت على فلسطين في اليومين الماضيين وسببت بتساقط امطار عابرة، قد انحسرت ليحلّ مكانها تأثير الشبه مداري الذي سيطلق تيارات مدارية دافئة نسبياً، من وسط شبه الجزيرة العربية نحو الأردن ولبنان وسوريا، اعتباراً من بعد ظهر يوم الأربعاء.

ما زال المرتفع السيبيري يسيطر بقيمه العالية 1053hpa على روسيا وتصل اطرافه لتشمل تركيا والعراق وشرق موسكو، يقابله المرتفع الآزوري الذي يغطي وسط اوروبا وشمال افريقيا 1026hpa، بينما الإيسلاندي، في غربته فوق غرينلاند، يعزّز قيمه ليعاود نشاطه نحو اوروبا والشرق الأوسط على ان يطلق كمّاً من المنخفضات نحو جنوب اوروبا في الأسبوع الأول من شهر شباط.

اذاً، يودّعنا كانون الثاني بطقسٍ مشمسٍ ودافئ ونستقبل خلفه بأيام دافئة، قبل وصول الكتل القطبية التي سيرسلها الايسلاندي، فالمقولة “شباط مهما شبط ولبط ريحة الصيف فيه” لا بدّ من ان تتمّ، دون ان ننكر بأنّه سيحمل خيرات سلفه الى المنطقة.

طقس يوم الأربعاء مشمس قليل الغيوم. يشهد لبنان ارتفاعاً بدرجات الحرارة لتبلغ ذروتها يومَي الجمعة والسبت.

الحرارة على الساحل: 18/19 نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 13 نهاراً و 5 ليلاً

في البقاع 16 نهاراً و 5 ليلاً

الرطوبة بين 50 و 70%

الرياح غربية ضعيفة قبل الظهر تنقلب جنوبية شرقية 8 كم في الساعة.

الضغط الجوّي 1023hpa