إطلالتان لنصرالله قريباً…

علِم “لبنان 24″ من مصادر مطلعة أن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله سيطل إعلامياً مرتين متتاليتين خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشارت المصادر إلى أن إحدى الإطلالتين ستكون مخصصة للشأنين المحلي والإنتخابي، في حين ستكون الإطلالة الثانية متعلقة بالشأن الإسرائيلي إذ سيطلق نصرالله خلالها مواقف لافتة.

ولم تحسم المصادر أي إطلالة ستسبق الثانية، خاصة أن الإطلالة المحلية كانت مقررة في وقت قريب جداً لكنها تأجلت بسبب الأزمة الأخيرة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.

المصدر: لبنان24