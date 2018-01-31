تتجه الأنظار إلى يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يصدر مصرف لبنان تعميمًا جديدًا يسمح باستئناف العمل في القروض السكنية بعد أن صرفت الميزانية المخصصة لها نتيجة الطلب الكبير لسنة 2017.

وكانت طلبات القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان قد جمدت في المصارف والمؤسسة العامة للاسكان.

وبحسب مصادر LBCI المصرفية، وبهدف ضبط السوق، والتخفيف من استنزاف الميزانية المخصصة للقروض المدعومة من مصرف لبنان، سيتضمن التعميم تغييرا في شروط تحصيل القرض وذلك من ناحية الفوائد التي قد ترتفع بحوالي النصف نقطة والفترة الزمنية لسداد القرض التي قد تنخفض من 30 سنة إلى نحو 20 سنة وبعض الشروط الأخرى التي تتعلق بحق الحصول على قرض.

ووفقا لعملية حسابية على قرض سكني مصرفي مدعوم من مصرف لبنان، لشخص أو ثنائي مع مدخول شهري إجمالي يصل إلى 4.500.000 ل.ل، بالشروط الحالية أي قيمة الفائدة هي 4.24% وفترة سداد القيمة هي 30 سنة يحق لصاحب الملف أن يحصل على قرض قيمته 300.000.000 ل.ل. على أن يدفع دفعات شهرية تقدّر بـ1.535.000 .

أمّا إذا تغيّرت الشروط، فسترتفع الفائدة إلى 4.74% وتصبح فترة السداد 20 سنة، وصاحب الملف نفسه لن يتمكّن من اقتراض المبلغ ذاته بل سيحصل على 235.000.000 وتقدر الدفعة الشهرية بـ1.556.000، بحسب ما ورد في تقرير لـLBCI.

يبدو أنّ الشروط الجديدة ستصعّب الحصول على قرض سكني وفيما لا تأكيد أو نفي من جانب مصرف لبنان تنتظر المصارف التعميم الذي سيصدر يوم الخميس.

(LBCI – الجمهورية)