اليكم حال الطقس بالأيام.. احذروا الجليد!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس مستقرًّا في مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

وفيما يلي النشرة الجوية للطقس المتوقّع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة باردة صباحاً، ترتفع بشكلٍ بسيط خلال النهار، كما يتكوّن الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1000 متر وما فوق خاصّةً في المناطق الداخليّة اليوم وخلال الأيّام القادمة.

الخميس: مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة نهاراً.

الجمعة: مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافيّ بسيط بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: غربيّة إلى شماليّة غربيّة، سرعتها بين 01 و03 كلم/س.

الإنقشـاع: جيّد، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 50 و75 %.

حال البحـر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 16°م.

الضغط الجوي: 1025 hPa. أي ما يعادل: 769 ملم زئبق.