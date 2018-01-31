بالصوت: يا صاحبي انا ببيع مُخدرات معك علي منذر.. ابو سلة!

“يا صاحبي، انا ببيع مُخدرات، معك علي منذر، ابو سلة..”.

تسجيل صوتي يدعي صاحبه ويُجاهر فيه بأنه تاجر المخدرات علي منذر زعيتر. هكذا عرف مُتلقي الاتصال عن نفسه بعد ان هاتفته شركة تاكسي مركزها جعيتا.

الاتصال، خلفيته اتت بعد ان اتصل شاب يدعى “ا.ب” (من المُحتمل ان يكون اسما وهمياً) وطلب سيارة تاكسي لتقله من جعيتا الى منطقة نهر الموت وتحديداً أمام شركة بن نجار، ليعمد على أخذ 100 الف ليرة لبنانية من السائق والفرار، وفقًا لمحتوى التسجيل.

الا انه قبل فراره طلب من سائق السيارة هاتفه للاتصال بأحد الاشخاص، وبعد فراره عمد السائق الى ابلاغ الشركة التي بدورها اتصلت بالرقم واليكم الحديث مرفق بالمقال.

هذا المقطع الصوتي خلف جدلاً كبيراً وغضباً في الاوساط، فاذا صح ان صاحبه فعلاً “ابو سلة” ويجاهر علنا بتجارته للمخدرات فنعم عالم التجارة، واذا كان تسجيلاً ساخراً لا خلفيات ورائه.. نترك للاجهزة الامنية حسم حقيقته والتأكد من فحواه وهوية المُتصل والمتلقي.

المصدر: رادار سكوب