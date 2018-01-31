في حال لم يستجب باسيل لـ ‘دفتر شروط’ الاعتذار!

رأت أوساط سياسية مطلعة لصحيفة “الراي” الكويتية، أن الحريق السياسي الذي اشتعل أعمق من ان يُحلّ باعتذار من هنا أو مسامحة من هناك، لافتة الى ان ما جرى شكّل “النقطة التي أطفحت كأس” تباينات وخلافات بين رئيسيْ الجمهورية والبرلمان تبدأ من مرحلة انتخاب عون وما قبلها ولا تنتهي بـ “المنازلة” حول مرسوم منْح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش، ومشيرة الى انه يَصعب تَصوّر إمكان توفير حلّ من خارج “سلّة” يريد لها بري أن تتضمّن تفاهماتٍ تنطلق من هواجسه حول ثنائية مسيحية – سنية على حساب المكوّن الشيعي وتفضي الى توافق حول ترسيمات الصلاحيات وإدارة السلطة وتوازناتها.

ورغم اعتبار هذه الأوساط أن ما يحصل حالياً في لبنان هو أشبه بـ “حرب أجنحة” ضمن المعسكر الواحد (8 آذار) نظراً لكون عون وبري حليفيْن لـ “حزب الله” ويلتقيان على حمايته استراتيجياً ويتصارعان على السلطة في الداخل، إلا أنها تُعْرب عن الخشية من أن يفضي عدم إخماد هذا الحريق سريعاً إلى توترات نقّالة والى قلاقل في الشارع قد تَخرج عن السيطرة ولا سيما ان قرب موعد الانتخابات النيابية في 6 ايار المقبل يفتح شهية الجميع على عمليات تجييش متبادلة تجعل من الصعب القيام بخطوات تَراجُعية قد ترتّب أثماناً في صناديق الاقتراع.

وفي السياق نفسه، وفيما لا تشاطر الأوساط عيْنها ما يشاع عن ان هذه المواجهة تشكّل نهاية للتسوية السياسية التي تحكم الواقع اللبناني منذ انتخاب عون مذكِّرةً بأن “سيبة” هذه التسوية تقوم على تفاهُم ضمني بين “حزب الله” ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري، فهي لا تُخفي قلقها من أن يؤدي فلتان الصراع بين عون وبري الى تعطيل الحكومة التي لوّح قريبون من رئيس البرلمان بإمكان الانسحاب منها بحال لم يستجب باسيل لـ “دفتر شروط” الاعتذار.

ودعتْ الأوساط إلى التمعّن في مغازي موقف حزب الله الذي رفض في شكل قاطع الإساءة الى بري، في أول احتكاك مع التيار الحرّ منذ توقيع التفاهم بينهما في شباط 2006، لافتة الى ان ذلك يعكس قراراً حاسماً من الحزب بحماية رئيس البرلمان حفظاً لوحدة البيت الشيعي وقواعده الشعبية عشية الانتخابات التي يتمسك بإجرائها الثنائي الشيعي في مواعيدها كما لتأكيد موقع بري في المعادلة، أمس واليوم وغداً، كإحدى ركائز وتعبيرات التوازنات في النظام السياسي.