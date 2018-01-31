ماذا جرى في محيط مطار بيروت الدولي صباح اليوم؟

أفادت قناة الـ”LBC ” ان نحو 100 شاب يحملون اعلام ​حركة أمل​ قد توجهوا صباح اليوم الى ​مطار بيروت الدولي​.

وفي وقت لاحق، أعلن اتحاد النقل الجوي في لبنان تضامنه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرا الى انه “اذا تطورت الامور سنلجأ لموقف حازم وحاسم باعلان العصيان بالمطار حتى رحيل الوزير الساعي للفتنة.

هذا وردّ عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ​زياد أسود​ عبر موقع “النشرة” على تحركات مناصري الرئيس نبيه بريي وعلى بعض التسريبات التي تحدثت عن استقالة او اقالة الوزير جبران باسيل من الحكومة، انّه لن يكون هناك اعتذار من وزير الخارجية ​جبران باسيل​ على ما تضمنه الفيديو المسرّب كما لن يكون هناك استقالة أو إقالة، مشددًا على ان هذه النغمة ستنتهي خاصة وأنّها غير مبرّرة وتحمل بطياتها أكثر من حرد على موقف معين.