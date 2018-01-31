مفاجآت بمركز الضمان في بئر حسن.. هذا ما حصل مع المواطنين!

فوجئَ المواطنون المضمونون والذين تستحق فواتيرهم الاستشفائية المرضية بعد تقديمها منذ أكثر ثلاثة أشهر، أثناء حضورهم إلى مركز الضمان الصحي في بئر حسن، وحسب التواريخ المدونة على الايصال الصادر عن الصندوق اثناء تقديم معاملاتهم، بأن لا مجال لاستيفاء الشيكات بقيمة الفواتير المقدمة في التاريخ المحدد، واعلموا بتواريخ جديدة، أقلها تأجيل لأكثر من 22 يوماً.

ولدى سؤال المواطنين الذي عادوا أدراجهم، الموظفين المعنيين عن السبب، كان الجواب أن لا تحويلات مالية الى المركز من المركز الرئيسي للضمان، الأمر الذي أدَّى الى تأجيل دفع المستحقات المالية للمستفيدين من الصندوق.

وأبدى المواطنون استياءهم، من “الذهاب الى مركز الضمان من دون الحصول على مستحقاتهم بحجة أن لا أموال متوفرة، مطالبين بتبرير الأمر، لأن ليس لديهم وقت لهدره في الضمان أثناء تقديم معاملاتهم، وبالتالي أثناء حضورهم لاستيفاء المستحقات، لأن معظمهم موظفون، ويضطرون لترك مقار عملهم لوقت طويل”، مطالبين بمعالجة الامر، لانه “يكفيهم انهم ينتظرون أشهراً للحصول على المستحقات ووقوفهم في طوابير أثناء تقديم فواتيرهم الاستشفائية”.