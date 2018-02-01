إقفال المتحف الوطني امام الجمهور استثنائيا في هذا الموعد

أعلنت وزارة الثقافة، في مذكرة تحمل الرقم 2، عن اقفال المتحف الوطني امام الجمهور استثنائيا يوم غد الجمعة. ونصت المذكرة على ما يلي: ” بمناسبة إقامة الاحتفال الخاص باسترداد لبنان لأربعة قطع أثرية من الخارج في المتحف الوطني، وما يواكبه مسبقا من تحضيرات وترتيبات لوجستية وتقنية يقتضي معها اتخاذ تدابير وقائية لبعض المعروضات الاثرية وتسهيل عملية نقل وتركيب المعدات واللوازم المطلوبة، يقفل استثنائيا المتحف الوطني امام الجمهور يوم الجمعة الواقع فيه 2 شباط 2018 من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا”.