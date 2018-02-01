“التربية” تنفي رفع علم “أمل” أمام الوزارة

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:

“تناقل عدد من وسائط التواصل الإجتماعي أخبارا وصوراً ملفقة عن رفع علم حركة أمل على إحدى الساريات المنصوبة أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في الأونيسكو.

إن وزارة التربية تؤكد أن هذا الخبر والصورة ملفقان وعاريان عن الصحة، وقد تأكدت من ذلك إدارة الوزارة وأجهزة الإستقصاء.

وإن الوزارة تؤكد أيضا ان العلم اللبناني سيبقى مرفوعا وشامخا أمام وزارة التربية التي ترمز إلى تربية جميع اللبنانيين وتعليمهم، بعيدا عن كل الإنتماءات الفئوية والحزبية”.