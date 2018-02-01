السحب ارتفعت والشمس تستقبل شباط.. إليكم الطقس بالأيام

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس مستقرًّا في مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

وفيما يلي النشرة الجويّة:

الخميس: مشمس إلى قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحية باردة، ترتفع بشكلٍ بسيط خلال النهار مع انخفاض نسبة الرطوبة.

الجمعة: مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة نهاراً وبقاء نسبة الرطوبة منخفضةً.

السّبت: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافيّ بسيط بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: شماليّة إلى شماليّة شرقيّة، سرعتها بين 01 و03 كلم/س.

الإنقشـاع: جيّد.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 35 و65 %.

حال البحـر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 16°م.

الضغط الجوي: 1025 hPa. أي ما يعادل: 769 ملم زئبق.