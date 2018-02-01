بري سبقه وأعتذر… ماذا سيفعل باسيل؟

رأت مصادر سياسية مواكبة للإتصالات القائمة لرأب الصدع وإيجاد مخرج للأزمة الحالية قبل تفاقم الأمور وقبل أن يسبق السيف العزل أن توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بلسان النائب علي بزي، إلى الشعب اللبناني وتقدّمه بإعتذار عما سببّته لهم الأحداث الأخيرة من إزعاج، قد يشّكل مخرجًا للوزير جبران باسيل من خلال الإعتذار إلى الشعب اللبناني عمّا تسبّب به تصريحه في لقاء محمرش من إشكاليات على الساحة اللبنانية.

وفي معلومات “لبنان 24″ أن الذين يدخلون على خطّ الوساطة سيحاولون إقناع باسيل بتضمين إعتذاره التنويه بدور الرئيس بري الوطني وحرصه على الحفاظ على المؤسسات وتطبيق الدستور.

وعلى طريقة ” لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم” قد يكون إعتذار الوزير باسيل إلى الشعب اللبناني مقدمة لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل “التوقيت المحمرشي”، على أن يتبع ذلك إتصالات يقوم بها أصدقاء مشتركون لوقف الحملات الإعلامية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك قبل الشروع في البحث الجدّي في آلية إعادة أجواء الثقة بين الرئاستين الأولى والثانية.

المصدر: لبنان24