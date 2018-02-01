جعجع رداً على ليبرمان: المسألة ليست بعدد الدبابات والطائرات

رداً على ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، أصدر رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع البيان الآتي:

“أولاً: إذا كان وزير الدفاع الإسرائيلي يعتبر أن الحقل رقم 9 على الحدود اللبنانيّة الجنوبيّة ملك له فإن الحكومة اللبنانيّة ومن ورائها الشعب اللبنانيّ بأكمله يعتبرون أن الحقل ملكاً لنا.

ثانياً: إذا كان وزير الدفاع الإسرائيلي يريد اعتماد الوسائل القانونيّة المعتمدة دولياً في الحالات المماثلة فلا ضير في ذلك، أما إذا كان يلمح إلى، أو يقصد، شيئاً آخر فإنه مخطئ جداً. يخطئ من يعتقد أن الحكومة اللبنانيّة لا حول ولا قوّة لها فهي في حالات مماثلة ستتخذ كل القرارات اللازمة ومن ورائها الجيش اللبنانيّ والشعب اللبنانيّ بأسره للدفاع عن مصالحنا، فالمسألة ليست مسألة عدد دبابات وطائرات وإنما مسألة حق وطني ومصداقيّة دوليّة وعربيّة يتمتع بها الشعب اللبنانيّ، مصداقيّة كبيرة وتعاطف كبير مع الجيش اللبنانيّ عربياً ودولياً.

ثالثاً: من المهم في هذه الحال بالذات أن تتولى الحكومة اللبنانيّة بوكالتها عن الشعب اللبنانيّ بأسره وحصراً معالجة هذا الملف وعدم تدخل أي طرف آخر لبناني أو غير لبناني فيه، لتبقى المسألة مسألة حقوق وطنيّة لبنانيّة بدل من أن تنقلب جزءاً من الصراع الكبير في الشرق الأوسط”.