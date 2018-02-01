“حزب الله” يحذر “أمل”: مقتل أي مسيحي سيؤدي إلى ردة فعل عنيفة

ذكرت صحيفة “الديار” ان مسؤولا هاما في “حزب الله” قال لمسؤول في حركة امل ان الاحداث كما تجري قد تصل إلى نقطة خطيرة وان مقتل أي مسيحي سيؤدي إلى ردة فعل عنيفة وقال له نحن كـ “حزب الله” أصاب عنصر من مقاتلينا النقيب سامر حنا بالخطأ وقتله في الجنوب وحتى الآن لم ننتهي من دم النقيب الطيار سامر حنا ولم نستطع معالجة المسألة مع اهله وكامل بلدة تنورين وجزء من قضاء البترون فإياكم والوقوع في حوادث توصل إلى سقوط قتلى من المسيحيين، بحسب الصحيفة.

هذا وأعطت قيادة “حزب الله” أوامر صارمة إلى جمهور حزب الله بعدم المشاركة بأي مظاهرة مع عناصر حركة امل، في الوقت الذي قام وزير الصناعة علي الحاج حسن بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رأس وفد من الصناعيين لاطلاع الرئيس على أوضاع الصناعة وتعاون حزب الله مع رئيس الجمهورية.

المصدر: الديار