شباط يستهل أيامه بطقس مشمس ودافئ.. فهل سيكون الصيت له والفعل لآذار؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان المرتفع الشبه مداري يغطي المملكة السعودية والحوض الشرقي للمتوسط بقيم مرتفعة تصل الى 1026hpa، الأمر الذي سيؤدي الى طقس مشمس وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

طقس يوم الجمعة مشمس قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي ستسجّل 20 على الساحل نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 1200 متر 15 نهاراً و 6 ليلاً

في البقاع: 16 نهاراً و 4 درجات ليلاً

الرياح: شرقية في الداخل وشمالي شرقية على الساحل سرعتها بين 6 و 12 كم في الساعة

الرطوبة: 50% نهاراً ترتفع ليلا وفي ساعات الفجر الى 85%

الضغط الجوّي: 1024hpa

كيف تبدو حركة الضغط الجوّي وكيف تؤثر على وضع لبنان؟

تسيطر المنخفضات الجوية على شمال الجزائر وايطاليا وتتمدد نحو اليونان، وبفعل الضغط المرتفع فوق قبرص ولبنان وفلسطين سوف تنحرف الأمطار نحو شمال تركيا والبحر الأسود.

لن ينعم لبنان في الوقت الحالي بدعم المنخفض الايسلاندي بسبب تمركزه فوق غرينلاند أضف الى قوّة المرتفع الآزوري التي تدفع به من الأطلسي نحو القطب الشمالي والسبب: اتحاد قيم ضغط الآزوري بالسيبيري المرتفعة وثورة المرتفع الشبه مداري الذي يغطي المناطق المدارية وما فوق المدارية، هذه الأسباب ساهمت برفع قيم ضغط “المنخفض الإيسلاندي” من 976 الى 998hpa واصبحت قوته ضعيفة لكي يبسط سيطرته نحو الشرق الأوسط.