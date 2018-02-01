“هآرتس”: وهم التهدئة انتهى وحرب لبنان ستقع.. “حزب الله” ينتظر الأمر

بعنوان “الحرب واقعة لا محالة”، نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية مقالاً للمحلّل العسكري عاموس هرئيل، تطرّق فيه إلى الحرب المقبلة بين لبنان وإسرائيل.

ولفت إلى أنّ الهدوء على الحدود الجنوبيّة للبنان كان بمثابة “وهم”، وأن تخزين “حزب الله” للأسلحة لم ينقطع.

وأضاف أنّ الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن الإخفاق في حرب تموز، مع البعض الذين يقومون بتقييم النتائج اليوم، يرون أنّ ما حصل في حرب تموز كان جزئيًا وإسرائيل حقّقت الهدف الأول من الحرب وهو سنوات من الهدوء على الحدود الشماليّة.

وتابع أنّ “حزب الله” قام بتهريب 150 ألف صاروخ الى لبنان، من بينها صواريخ موجّهة بدقة، والتي يمكن أن تستهدف عدّة أهداف إستراتيجية داخل إسرائيل، وإذا شُنّت هذه الضربات فستتسبّب بالكثير من الضحايا، وتدمّر منشآت عسكرية ومدنيّة،

ولفت إلى أنّ معظم الصواريخ جرى تهريبها خلال “حكومات الليكود”، معتبرًا أنّ “حزب الله” خزّن أسلحة إستراتيجيّة وينتظر الأمر فقط.

وبحسب حسابات “حزب الله” فلن تستطيع إسرائيل إعادة لبنان الى العصر الحجري. وقد أدّت السياسة الإسرائيليّة إلى تحويل المستوطنين إلى رهائن لدى “حزب الله” الذي يعمل من أجل تدمير إسرائيل.

واعتبر الكاتب أنّ القصف الإسرائيلي للمواكب التي تنقل أسلحة الى “حزب الله” من سوريا إلى لبنان لم تكن سوى “مفرقعات”، فقد تمّ القضاء على عدد من الصواريخ، فيما تستمرّ المئات والآلاف بالوصول الى “حزب الله”.

ورأى الكاتب أنّ سياسة الحكومة الإسرائيلية سمحت لإيران و”حزب الله” بالتحضير للحرب.

ترجمة لبنان24