هكذا أغرتها صديقتها لتعاطي الكوكايين في جونية

سمر يموت – لبنان24

رغم انغماسها في عالم المخدرات، تمكنت الاوزبكية “انجلينا. س” من اقناع صديقتها القيرغيزية “آنا.ب” بالولوج الى عالم التعاطي بعد ان أقنعتها بفائدة الكوكايين على جسم الانسان.

في التفاصيل ان “انجلينا (20 عاماً) و”آنا” (26 عاماً) تعملان في ملهى ليلي في محلة جونية، وقد تعرفت الاولى على “جورج. ف” الذي يبيع المخدرات ويتعاطاها مع زميلتهما الاوكرانية “ليسيا.ب” (26 عاماً). وقد زوّد “جورج” المدعوة “انجلينا” بالمخدرات وقد قامت الاخيرة بعرضها على “آنا” وطلبت منها تجربة تعاطي الكوكايين للمرة الاولى بحجة انّها مفيدة، وبعد ان وافقت الاخيرة زودتها بها مجاناً.

وبناء لاستقصاءات وتحريات تمّ توقيف “انجلينا” في 18 الجاري فيما لا يزال باقي رفاقها متوارون، وقد أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا قرارا ظنيا في القضية طلب فيه عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة للمدعى عليهم الاربعة “انجلينا”، “انا”، “ليسيا” و”جورج” واحالهم للمحاكمة امام محكمة الجنايات.