وفاة المسؤول العسكري السابق في حركة امل عقل حمية

توفي صباح اليوم المسؤول العسكري السابق في حركة امل الحاج عقل سلمان حمية ( ابو شمران).

يجرى الدفن يوم غد الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصراً ويوارى في ثرى بلدته طاريا البقاعية.

ونعى ال حمية الحاج عقل بالبيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم

بمزيد من الأسى واللوعة ننعي إليكم فارس وجل من رجالات لبنان القائد المجاهد الحاج عقل حمية ابو شمران وسيوارى في الثرى يوم غد الجمعة عند الساعة الثالثة عصرا التجمع في حسينية بلدة طاريا له الرحمة ولكم وللأمة الصبر والسلوان