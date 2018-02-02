باسيل يقتبس اطلالة نصرالله.. ومشاركة مسيحية لافتة

إنطلق مؤتمر الطاقة الاغتربية في أبيدجان وذلك بحضور ما يقارب الـ”500″ شخصية لبنانية.

وكان لافتا إطلالة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مشهد شبيه لإطلالات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمخاطبة الحضور عبر شاشة عملاقة.

وشاركت الجالية المسيحية في ساحل العاج بنسبة 90% في المؤتمر، تأكيداً على الدعم اللافت لباسيل.

وأوضح باسيل​​ أنّ غيابه عن المؤتمر هو خشية تعرض الأشخاص الموجودين للأذى.

وقال “إنّني لم أحضر خوفاً عليكم من أي خطر أو أذية، ولقد لبّيت رغبتكم بعقد المؤتمر رغم كلّ شيء”، مؤكّداً أنّ “المهمّ هو انعقاد مؤتمرنا دون أن يتمكّن أحد من منعه”.

وأكّد باسيل أنّ “نحن شعب لا يريد إلا السلام ولم نقبل بالحرب إلّا عندما فرضت علينا”، مضيفًا أنّه “إذا كان الإعتذار لكم، فالمغفرة لا تطلب إلّا من الله. أعذروني إذا كان حبّي للوطن أكبر من حبي لعائلتي. وإذا كان حلمي بلبنان قوي هو أقوى من طموحي”.

المصدر: ليبانون ديبايت