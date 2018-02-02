ربيعي بامتياز.. بالأيام: إليكم طقس الأسبوع المقبل

أفادت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI أن طقس اليوم الجمعة سيكون مستقرا ربيعيا مع استقرار درجات الحرارة في حدود 15 درجة بقاعاً و 22 درجة ساحلاً.
السبت 3/ 2/ 2018 : طقس مستقر ربيعي مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 18 درجة بقاعاً و 23 درجة ساحلاً.
الاحد 4/ 2/ 2018: طقس مستقر ربيعي مع استقرار درجات الحرارة في حدود 18 درجة بقاعاً و 23 درجة ساحلاً.
الاثنين 5/ 2/ 2018: طقس مستقر ربيعي مع استقرار درجات الحرارة في حدود 18 درجة بقاعاً و 23 درجة ساحلاً.
الثلاثاء 6/ 2/ 2018: طقس مستقر ربيعي مع استقرار درجات الحرارة في حدود 18 درجة بقاعاً و 23 درجة ساحلاً.
الاربعاء 7/ 2/ 2018 : طقس مستقر ربيعي مع استقرار درجات الحرارة في حدود 18 درجة بقاعاً و 23 درجة ساحلاً.
11- الخميس 8/ 2/ 2018: طقس مستقر ربيعي مع استقرار درجات الحرارة في حدود 18 درجة بقاعاً و 23 درجة ساحلاً.
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