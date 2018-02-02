أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك” انه بعدما قام المرتفع الآزوري بزيارته نحو مصر والبحر الأحمر، وايقظ المرتفع الشبه مداريّ، تمدّدت قيم ضغطهما المرتفعة لتشمل ليبيا وجنوب الجزائر ومصر وشبه الجزيرة العربية والحوض الشرقي للمتوسط، ما سيؤدي الى وضعٍ ميؤوسٍ منه، بسبب تحرك الرياح المدارية الدافئة نحو لبنان وسوريا والأردن مصحوبة بالغبار الأبيض الذي سيغطي الدول العربية بنسبة 60% ( غبار وليس عاصفة رملية)، مع ارتفاع قياسي بدرجات الحرارة لتتراوح في الأسبوع المقبل ما بين 26 و 27 درجة ساحلاً و 22 بقاعاً وجبلاً وتكون الثلوج معرّضة للذوبان على الجبال بنسبة 50 الى 60 سنتم .

وأشار خنيصر إلى اننا نتحدّث عن الضغوط الجوّية التي تمرّ بفوضى عارمة وتأثيرها السلبي على فصل الشتاء وعن غياب الأمطار في شهر شباط، لكن لا نتحدّث عن انتهاء فصل الشتاء.

فمن خصائص هذا الشهر، انّ الآزوري يحرك المناطق المدارية ورمالها وغبارها بخاصة في الصحراء الإفريقية الكبرى، فكيف اذا كان طيلة هذا الشتاء يلاحق منخفضات الشرق الأوسط ويقصيها بعيداً عن المنطقة؟ يبقى هذا الشهر وان كان في نصفه الأوّل قليل الأمطار، حاملاً في ايامه رائحة الصيف، ولا بدّ ان يعيد الخيرات الى المنطقة.

طقس لبنان والجوار ليوم السبت:

مشمس مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي ستسجل:

على الساحل: 21 نهاراً و 15 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 5 ليلاً

في البقاع: 18 نهاراً و 6 ليلاً

الرطوبة : 80% صباحاً و 50% نهاراً

الرياح جنوبية شرقية في الداخل وشمالية شرقية على الساحل سرعتها 8 كم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1025hpa