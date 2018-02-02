عون لبري: كرامتك من كرامتي

انفرجت الأزمة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري في اليوم الرابع لتفاعلات الإساءة التي وجهها رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل إلى رئيس البرلمان، في اتصال أجراه عون مع بري بتشجيع من رئيس الحكومة سعد الحريري وبحضوره غروب أمس.

وانتهى الاتصال باتفاق على وقف الحملات الإعلامية المتبادلة التي نجمت عن كلام باسيل ضد بري، بعدما كانت حركة “أمل” أعلنت خلال النهار وقف التحركات الشعبية التضامنية مع رئيسها.

وذكرت مصادر مطلعة لـ “الحياة” أن عون أبلغ بري أن “كرامتك من كرامتي ولا أقبل أن يحصل ما حصل معك، وهو ما كان يجب أن يحدث”. ودعاه إلى طي الصفحة ولملمة الأوضاع الناجمة عن ذلك.