مذكّرة من “الضمان الاجتماعي” لأصحاب العمل.. وهذا مفادها

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مذكرة رقم 8 تاريخ 1/2/2018، تجيز لأصحاب العمل تسديد سنداتهم في كل المكاتب الإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى مصلحة المحاسبة في المركز الرئيسي للصندوق، وذلك تسهيلا لحسن سير العمل وعدم تكبيد أصحاب العمل مشقة الإنتقال إلى المركز الرئيسي في بيروت لتسديد هذه السندات، على أن يجري التقيد بالآتي:

أولا:على أمناء الصناديق في المكاتب الإقليمية والمحلية، قبول تسديد هذه السندات وتسليم أصحاب العلاقة إيصالا بالمبلغ المدفوع يتضمن رقم التقسيط ورقم السند المسدد وقيمته.

ثانيا: عدم قبول التسديد وإبلاغ أصحاب العلاقة بمراجعة وحدة السندات في مصلحة المحاسبة في الحالات التالية:

1- تأخر صاحب العلاقة عن تسديد ثلاث سندات متتالية (القانون رقم 269/2014) أو سند واحد لمدة ثلاثة أشهر (المادة 26 من نظام الإشتراكات).

2- تسديد السندات قبل تواريخ إستحقاقها.

ثالثا: على أصحاب العلاقة بعد تسديد قيمة السندات، التقدم من وحدة السندات في مصلحة المحاسبة لإستلام السندات المسددة بعد إبراز الإيصالات المثبتة للدفع.