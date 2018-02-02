مصالحة بين “أمل” و”التيار” في بلدية الحدت: “غيمة صيف ومرّت”!

عقد لقاء موسّع في بلدية الحدت جمع نواباً من حزب الله وحركة أمل وفعاليات من الضاحية الجنوبية.

واستهلّ رئيس بلدية الحدت جورج عون اللقاء قائلاً: “فخورون باستضافة أهل البيت الواحد والصف الواحد، أهل القلوب الكبيرة، غيمة صيف ومرت، ولبنان ليس فقط بلد العيش المشترك بل بلد العيش الواحد”.

وتحدّث النائب علي عمّار باسم حزب الله مؤكداً الحرص “على تحصين وتمتين الوحدة الوطنية والمصير المشترك”، وقال “أشيد بوعي الجميع الذين أسقطوا ما يريده العدو لهذا البلد”.

وأضاف: “لا أقلل من قامات أخرى في هذا الوطن ولذا نحن هنا لنقول سحقا لكل مريدي الفتنة ولكلّ مريدي التسلل إلى أبناء الصف الواحد والبيت الواحد”.

وشدّد عمّار على أنّ “ورقة التفاهم باقية ما دامت الدماء تسري في عروقنا ولن نسمح لأحد بمسّ الوحدة الوطنية”.

وأضاف: “أقول لكلّ الطائفيين خسئت الطائفية وخسئت المذهبية وطائفتنا الوحيدة هي لبنان الواحد الموحّد”.

وقال: “يجب أن نلتفت إلى ما يستهدف المواطنين بحياتهم فعلينا تحسين الوضع الاقتصادي”.

من جهته قال النائب آلان عون: “وجودنا هنا هو للتأكيد أننا على مستوى المسؤولية وتحت رعاية رؤسائنا الثلاثة والسيّد حسن نصر الله مصرون على أن أي إشكال سياسي في البلد لن نسمح بأن يتحول من جديد إلى إشكال بين اللبنانيين”.

وقال: “رسالتنا إلى حركة أمل هي أن كرامتنا هي من كرامة الرئيس بري وسنبقى شركاء في هذا الوطن”.

وأضاف: “رسالتنا الثانية هي لحزب الله لأننا مؤتمنون على التفاهم الذي حصل بيننا ونقول لكل القوى السياسية إن هذا التفاهم مستمر”.

بدوره تحدّث النائب علي بزي باسم حركة أمل قائلاً: “نشترك في إيماننا بالله الواحد وفي الدين الواحد ولو تعددت الديانات ونحن في حركة أمل وردا على كل الإساءات التي حصلت في الأيام الماضية نؤكد ان السيد المسيح يحتل في حركتنا وفي فكرنا وفي ثقافتنا موقعا مميزا ومتقدما فهو الثائر على الظلم وعلى الفساد”.

وأضاف: “علينا جميعا رغم اختلافاتنا في المقاربات السياسية أن يكون موقعنا دائما من أجل خدمة الإنسان وصون كرامته”.

وأكد أنّ “الكل يعلم أن ليس لحركة أمل أي علاقة بما حدث في الحدت أو بما حصل على الأرض ونعلن باسم الرئيس بري أمام كل اللبنانيين عن اعتذارنا لأي إساءة لحقت باللبنانيين على الأرض”، مشدّدا على أنّ “حركة أمل لا ولن تغطي أيّ مخل بالأمن يستهدف حياة كلّ اللبنانيين”.

وقال: “أوليتنا هي تدعيم الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها البلد والتي تأتي في طليعتها الأطماع الإسرائيلية”.

ورداً على سؤال، قال بزي: “لم نطلب اعتذارا من الوزير جبران باسيل ولن نقبل اعتذارا منه هو يعرف ماذا يفعل عليه أن يعتذر من اللبنانيين”.