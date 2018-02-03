استمتعوا بشمس شباط.. طقس مستقر والحرارة إلى ارتفاع

يسيطر طقس مستقرّ على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط، وفق ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني.
الطقس المتوقّع في لبنان:
السّبت: غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة.
الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم بسحب متوسّطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافيّ محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
الإثنين: غائم إجمالاً بسحب متوسّطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الرياح السطحية: شماليّة غربيّة إلى شماليّة، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
الإنقشاع: جيّد.
الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 30 و 65 %.
حال البحـر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 16°م.
الضغط الجوي: 1025 hPa. أي ما يعادل: 769 ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: 35:06 ساعة غروب الشمس: 09:17
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