بالفيديو.. الفنانة إليسا تفقد الوعي على المسرح

أغمي على الفنانة إليسا بشكل مفاجئ على خشبة المسرح الثقافي بالقرية العالمية بدبي الجمعة أثناء إحيائها لحفل فني ساهر.

وسقطت إليسا فجأة على المسرح وهرع نحوها أحد أفراد فرقتها لإسعافها ونقلت إلى الكواليس لمساعدتها على استعادة وعيها.

وقالت مصادر إعلامية أنه تم نقل إليسا على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقرر القائمون على تنظيم الحفل في دبي وقف العرض الفني الذي كان يفترض أن يستمر على مدار ساعة ونصف بعد وقوع هذا الحادث.

وقالت مصادر مقربة من محيط إليسا إنها أصيبت بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بفعل التفاعل الكبير بين المطربة والجمهور ما تسبب في حالة الإغماء.