بعد استقالتها من قناة “المستقبل” وإعلانها عن نيتها الترشّح للإنتخابات النيابية، نشرت صفحة “حزب سبعة” عبر “فيسبوك” فيديو للإعلامية بولا يعقوبيان.

وقالت يعقوبيان في الفيديو: “أوّل مرة أنتسب الى حزب سياسي وهو حزب 7، هذا الحزب من المجتمع المدني، وجزء من تحالف وطني وأدعوكم للتعرّف إليه”.

وأضافت: “أنا جزء من منصة للناس الذين تعبوا من الفشل. أراهن على الناس والإستمرار بالتجديد لنفس الطبقة هو إستمرار لحصد نفس النتيجة. إنتخابات مهمّة بانتظارنا. فانضموا الى ورشة الأمل”.