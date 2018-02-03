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بالفيديو: بولا يعقوبيان تتحضّر للإنتخابات.. والمفاجأة انضمامها لهذا الحزب!

منذ 3 ساعات
وكالات

بعد استقالتها من قناة “المستقبل” وإعلانها عن نيتها الترشّح للإنتخابات النيابية، نشرت صفحة “حزب سبعة” عبر “فيسبوك” فيديو للإعلامية بولا يعقوبيان.

وقالت يعقوبيان في الفيديو: “أوّل مرة أنتسب الى حزب سياسي وهو حزب 7، هذا الحزب من المجتمع المدني، وجزء من تحالف وطني وأدعوكم للتعرّف إليه”.

وأضافت: “أنا جزء من منصة للناس الذين تعبوا من الفشل. أراهن على الناس والإستمرار بالتجديد لنفس الطبقة هو إستمرار لحصد نفس النتيجة. إنتخابات مهمّة بانتظارنا. فانضموا الى ورشة الأمل”.

Paula Yacoubian

Paula Yacoubian: Join the march of Hope !بولا يعقوبيان: انضمّوا لورشة الامل !SIGN UP !

Publié par ‎Sabaa – سبعة – ٧‎ sur samedi 3 février 2018

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