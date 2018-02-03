بشرى سارّة إلى سكّان أبي سمراء.. المعاناة ستنتهي قريباً!

على أثر البيان الذي أصدرته إدارة مدرسة “الإيمان الإسلامية” في أبي سمراء – طرابلس، يوم أمس الجمعة، والذي أعلنت فيه أنّها ستقوم “بعدد من التحركات التصاعدية، في سبيل إنهاء الأشغال المحيطة بالمدرسة بالسرعة الممكنة وإنهاء معاناة الطالبات والطلاب وذويهم”، قام كلّ من نائب رئيس بلدية طرابلس المهندس خالد الولي يرافقه متعهّد الأعمال في الشارع المحاذي لمجمّع “الإيمان التربوي” بزيارة المدير العام لمدارس “الإيمان الإسلامية” في الشمال زياد غمراوي الذي أبلغ الوفد بالصعوبات التي يواجهها الطلاب وذووهم والهيئتان الإدارية والتعليمية جراء هذا المشروع.

وعليه قام الوفد وغمراوي ونائب المدير العام جمال عبيد ومدير مدرسة “الايمان” – فرع طرابلس باسم حموضة بصحبة المتعهّد بجولة ميدانية على أعمال التأهيل في الشارع وتمّ التأكيد على البدء بتعبيد الشارع يوم الإثنين المقبل.

وفي ختام الجولة شكر غمراوي الوفد على زيارته وتبنّيه العمل على إنهاء الأشغال مطلع الأسبوع القادم.