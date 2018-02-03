صدر عن تحالف “متحدون” البيان الآتي:

“بعد انتشار خبر وفاة الطفل علي محمد طحيني، تواصل الفريق القانوني في تحالف “متحدون” مع أهل الطفل، حيث تم التنسيق والاتفاق على تقديم دعوى قضائية لمتابعة الملف بإطار رسمي ولمعرفة الأسباب التي أدت الى وفاة الرضيع.

وكان الطفل محمد الذي ولد في الشهر السابع قد توفي بعد 7 أيام وذلك بسبب عدم تأمين الرعاية الطبية اللازمة لهذه الحالة (كوفاز)، وفق الأهل الذين قالوا إن عدم قدرتهم على تغطية الفقات المالية كان السبب الرئيسي وراء قلة اهتمام المستشفى وخسارة الطفل. ويتابع تحالف متحدون هذه القضية للوصول الى خواتيمها واطلاع الرأي العام على مستجداتها.

إشارة إلى ان التحالف مستمر بمتابعة وفاة الشابة سوزان منصور التي ذهبت ضحية الاهمال في المستشفى نفسه”.