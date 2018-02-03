تسجيل صوتي يحذر المواطنين من تغيير لوحات السيارات.. ما السبب؟!

إنتشر تسجيلٌ صوتي عبر تطبيق “واتساب” لمواطنٍ يحذر من تغيير لوحات السيارات الجديدة، لأنَّ رادار السرعة ليس بإمكانه رصد المخالفات وإلتقاط صورة اللوحة.

وأشار التسجيل إلى أنَّ “اللوحة العمومية شبيهة للوحة القضاة، وهناك توجه إلى استبدالها”، داعياً المواطنين إلى “التريث في تغيير اللوحات القديمة”.

الجدير بالذكر أنَّ ما من معلوماتٍ رسمية صدَرت عن وزارة الداخلية والبلديات وهيئة إدارة السير، وبالتالي فإنَّ ما يتم تناقله بين المواطنين يبقى في إطار الشائعات.

إشارة إلى أنَّ آخر تعميم صدر عن وزارة الداخلية كان موجهاً إلى المحال المخصصة لصب هذه اللوحات، محدداً لها سعرها.