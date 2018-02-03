تسجيل مسرب لفارس سعيد: ان شالله ما تدقو شوكة لجبران

حصل “ليبانون ديبايت” على تسجيل صوتي مسرب للنائب السابق فارس سعيد يتناول فيه المواقف الأخيرة لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. إذ أبدى سعيد ارتياحه وتشجيعه لباسيل.

وتضمن التسجيل التالي:

“اول شي انشالله مل تدقوا شوكة لجبران باسيل

والله يحميه

ويلي عم يعملوا شغلة كتير منيحة

وهيدي معناتا انو هل الرجال نضج

ومن خلال موقعوا عم يتعرف وعم يعرف شو عم بيصير

ولازم يكمل على نفس الطريق وكل لبنان الى جانبوا

وما حدا بيسترجي يدق فيه لجبران باسيل

لانو احاطوا الدولية وهلق احاطوا العربية عم بتصير كتير كبيرة

ولازم يكمل متل ما هو”.

المصدر: ليبانون ديبايت