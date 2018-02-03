أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان نشاط المرتفع شبه مداري يزداد على الدول العربية (مصر وليبيا وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا والسعودية) ومن المنتظر ان تشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة اعتباراً من ظهر يوم الثلاثاء مصحوبة بالغبار الأبيض.

بالمقابل تسيطر المنخفضات الجوية على ايطاليا واليونان وسوف تحوّل طريقها نحو البحر الأسود بسبب اصطدامها بقيم الضغط المرتفعة للشبه مداري التي وصلت الى 1026hpa

أما طقس لبنان ليوم الأحد فسيكون مشمسا مع غيوم مرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة التي ستسجل:

على الساحل: 22/23 درجة نهاراً و 15 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و 6 ليلاً

في البقاع: 19 نهاراً و 7 ليلاً.

الرياح جنوبية شرقية في الداخل وشمالية شرقية على الساحل. سرعتها بين 6 و 10 كم في الساعة.