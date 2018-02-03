للراغبين بالتطوّع برتبة مأمور في أمن الدولة.. اليكم الآلية

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، عطفا على بيانها السابق، انه “نظرا للضغط الكبير في تقديم طلبات الترشيح للتطوع برتبة مأمور متمرن لصالحها وبغية تنظيم آلية إخضاع المرشحين للاختبارات الطبية والصحية، وحرصا منها على حفظ حقوق جميع المرشحين بالخضوع لمراحل الإختبارات كافة بطريقة سهلة ووفقا للأصول.

بناء عليه، تمت إعادة جدولة توزيع خضوع المرشحين للاختبارات الطبية والرياضية إعتبارا من تاريخ 5/2/2018 وحتى الإنتهاء من هذه الإختبارات.

لذلك يطلب من المرشحين الذين سبق وتقدموا بطلبات ترشيح للتطويع لصالح المديرية العامة لأمن الدولة مراجعة موقع هذه المديرية العامة على العنوان الإلكتروني:

www.state-security.gov.lb للاطلاع على جداول إعادة توزيعهم للخضوع للاختبارات الطبية والرياضية، التي ستوضع على الموقع تباعا، وفي حالة الضرورة مراجعة مراكز تقديم الطلبات في المناطق الإقليمية”.