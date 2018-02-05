الحرارة الى ارتفاع و”فوق معدلاتها الموسمية”.. تحذير من الغبار!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الساحل، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، واحتمال ظهور طبقات من الغبار احيانا. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال.

– الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، واحتمال ظهور طبقات من الغبار احيانا.

– الأربعاء: مشمس ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

– درجات الحرارة على الساحل من 13 الى 24 درجة، فوق الجبال من 11 الى 19 درجة، في الارز من 5 الى 11 درجة، في الداخل من 8 الى 18 درجة.

– الرياح السطحية شمالية غربية، الى شمالية شرقية، سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

– الانقشاع متوسط.

– الرطوبة على الساحل بين 30 و55 %.

– حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 17 درجة.

– الضغط الجوي 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:35 ساعة غروب الشمس: 17:12