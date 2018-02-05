الموت يخطف زوجة فنان لبناني أمام مركز تجاري.. وحالة إبنه خطرة

وقع حادث اصطدام مروع أودى بحياة زوجة فنان لبناني شهير.

وفي التفاصيل، فقد أودى الحادث بحياة زوجة الفنان اللبناني الكندي جورج حدشيتي، وهي الكندية اللبنانية بريجيت مورليان البالغة من العمر 44 عاما، وإصابة ابنهما شربل (خمس سنوات) بجروح بالغة، نقل على أثرها إلى المستشفى، في حالة خطرة.

وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”، فبينما كانت مورليان وابنها يسيران امام أحد المراكز التجارية في مدينة سان لوران في ضاحية مونتريال الشمالية ظهر أمس، صدمتهما سيارة يقودها رجل، في التسعين من عمره، ما أدى إلى وفاتها فورا.

وقد فتحت شرطة المدينة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

(الوكالة الوطنية للإعلام)