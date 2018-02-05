“حزب الله” مستاء جدا من تصريحات باسيل!

ذكرت صحيفة “الديار” أن مصادر في “حزب الله” قالت إنها وقعت مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورقة التفاهم سنة 2005 وهي حريصة على تحالف “حزب الله” مع “التيار الوطني الحر”. لكن “حزب الله” منذ 2005 وحتى اليوم لم يقم نوابه أو وزرائه أو المصادر فيه بالهجوم على حلفاء العماد عون وحتى أخصامه المسيحيين كي يحافظ على ورقة التفاهم مع التيار.

وتابعت الصحيفة: “في المقابل لم يعد باستطاعة “حزب الله” تحمل تصرفات الوزير باسيل وتصريحاته الإستفزازية وإن العمل السياسي لا يكون بهذه الطريقة التي يستعملها باسيل، وقد نقل “حزب الله” إلى الرئيس عون موقفه مع التمني عليه أن يضبط تصريحات وأعمال باسيل، لأن الوضع في المنطقة خطير و”حزب الله” لا يستطيع على إنقسام كبير في لبنان كما حصل في الفترة الأخيرة بعد هجوم باسيل على الرئيس بري وحصول توتر كبير في البلاد”.

فتساءلت “الديار” هل يلتزم الوزير باسيل بوقف تصريحاته العنيفة أم يستمر في سياسته، مضيفة: “عندها سيكون لـ”حزب الله” موقف سياسي تجاه باسيل مع بقاء التحالف الكبير مع الرئيس ميشال عون”.

(الديار)