قيادة الجيش تنعي الشهيد خالد محمود خليل

تنعى قيادة الجيش– مديرية التوجيه، الجندي خالد محمود خليل الذي استشهد ليلاً، خلال الاشتباك الذي حصل بين دورية من الجيش ومسلحين في محلة باب التبانة – طرابلس. وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

من مواليد 13 / 3 / 1992 بزال – عكار.

مدّدت خدماته في الجيش اعتباراً من 28 / 3 / 2014، ثم نقل إلى الخدمة الفعلية بتاريخ 11 / 11 / 2015.

حائز تهنئة العماد قائد الجيش.

الوضع العائلي: عازب.

ينقل الجثمان بتاريخ 5 / 2 / 2018 الساعة 8.00 من مستشفى طرابلس الحكومي إلى بلدة مشمش- قضاء عكار بيت خليل، حيث يقام المأتم بتاريخه عقب صلاة العصر في مسجد بيت خليل، ويوارى الثرى في جبانة وطى مشمش – بيت خليل.

تقبل التعازي بعد الدفن، وبتاريخي 6و7 / 2 / 2018 ابتداءً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة المسجد المذكور.