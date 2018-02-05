مسنّان يروجان المخدرات في النبطية بقبضة المعلومات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عن قيام شخصين بترويج وتعاطي المخدرات في مدينة النبطية.

بتاريخ 3/2/2018 وفي المدينة المذكورة، وبنتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت هذه الشعبة من توقيفهما وهما اللبنانيان:

– ر. ش. (مواليد عام 1955)

– ل. ح. (مواليد عام 1951)

وضبط بحوزتهما كمية من مادة حشيشة الكيف، دفاتر لف سجائر وحبوب مخدرة نوع ” ترامادول”.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما.

سلم الموقوفان مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم بناء لاشارة القضاء المختص.