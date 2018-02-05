موسم الصّيد انتهى.. ووزير البيئة يحذّر

أعلن وزير البيئة طارق الخطيب أنّ “موسم الصيد البرِّي لسنة 2017 – 2018 الذي تمّ إفتتاحه للمرة الأولى في لبنان منذ 20 عاماً إختتم نهار الأربعاء في 31 كانون الثاني”.

وأوضح في بيان أنّه “تمّ إقفال باب استقبال طلبات رخص الصيد لهذا الموسم، مع الإشارة إلى أنّه تمّ استصدار 16102 رخصة صيد برّي”. وأضاف: “سيتم الإعلان لاحقاً عن افتتاح موسم الصيد البري للعام 2018- 2019 وعن تاريخ البدء باستقبال الطلبات الجديدة لرخص الصيد البرّي للموسم المقبل”.

وناشد الخطيب الصيادين “الالتزام بالتوقُّف عن الصيد البري بدءاً من أول شباط 2018 ولغاية فتح موسم الصيد البرِّي المقبل”، كما ناشد القوى الأمنية وحراس الأحراج “التشدّد في قمع أيِّ ممارسات للصَّيد البرِّي قد تحصل خارج موسم الصيد الرسمي، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين وإحالتهم إلى المراجع المختصة”.

وأشار إلى أنّ “وزارة البيئة قد ادَّعت في العام الماضي من خلال المحامين العامين البيئيين المعنيِّين في كلِّ محافظة على عدد كبير من الصيادين الذين كانوا يصطادون قبل فتح موسم الصيد البرِّي أو الذين قاموا بمخالفة أنظمة الصيد خلال الموسم من خلال صيدهم لأنواع طيور أو حيوانات محمية ممنوع صيدها، أو من خلال تخطيهم لأعداد الطرائد المسموح بصيدها خلال رحلة الصيد الواحدة، أو قد قاموا بممارسة الصيد بواسطة الشباك والاشراك والأنواع الكاشفة أو غيرها من وسائل الصيد الممنوعة”.