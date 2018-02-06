ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وطبقات غبار في الجو!

صدر عن مصلحة الارصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني نشرة الطقس المسائية وجاء فيها: “الحالة العامة: طقس مستقرّ ودافئ نسبياً يسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة وظهور طبقات من الغبار اليوم وخلال الأيام القادمة تسوء معها الرؤية أحياناً.

الخميس: غائم جزئيّاً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.