“الدواعش” العائدون.. خطر أمني جديد يواجه لبنان

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تحت عنوان “المتشددون العائدون من سوريا والعراق خطر أمني جديد على لبنان”: “كشفت العملية الأمنية التي نفذها الجيش اللبناني ليل الأحد/ الاثنين في مدينة طرابلس في شمال لبنان، وأسفرت عن مقتل عسكري لبناني، عن خطر أمني جديد يواجهه لبنان في الفترة المقبلة، يتمثل في عودة العناصر المتطرفة من القتال في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، إلى لبنان.

وفيما استحوذت الخلافات السياسية التي أنتجت توترات في الشارع على كامل المشهد اللبناني خلال الأسابيع الماضية، أطل هذا الخطر الأمني من جديد برأسه على الساحة اللبنانية، حيث أكد مصدر عسكري لبناني أن الخطر الأمني الجديد الذي يواجهه لبنان الآن، يتمثل في عودة هؤلاء المقاتلين المتطرفين بعد القتال في صفوف التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الجيش اللبناني ومديرية المخابرات “اتخذا إجراءات أمنية متشددة ويلاحقان المتطرفين ويتعقبان المشتبه بهم بشكل حثيث للحفاظ على الاستقرار”. وأشار المصدر إلى معلومات عن أن المدعو هاجر العبد الله الذي قتل أمس أثناء مداهمة نفذها الجيش لتوقيفه “كان يخطط لعمل ما”.

ويعود هؤلاء المتشددون إلى لبنان عبر طرق تهريب غير شرعية من سوريا إلى لبنان، كما أكد المصدر العسكري، إذ “يستغلون ظروف الطقس من ناحية، ووعورة الأرض من ناحية ثانية، بهدف التسرب إلى الداخل اللبناني”. وعلى الرغم من أن الجيش “يشدد إجراءاته”، فإن مسارب تهريب في الجغرافيا الصعبة ووسط الطقس العاصف “تسمح أحياناً باستغلال تلك العوامل لإيجاد منافذ تهريب”.

ولفت المصدر إلى أن العبد الله “كان يقاتل في صفوف (داعش) في سوريا وعاد إلى لبنان قبل 15 يوماً”، مشيراً إلى أنه لا تقديرات حول أعداد العائدين حتى الآن، لكن “هناك متابعة دقيقة من قبل الجيش والمخابرات لهم”.