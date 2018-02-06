انتحل صفة “حامي الآداب” وانطلق بها إلى منطقة غير مأهولة

يواجه عريف في الجيش اللبناني تهمة استغلال صفته العسكرية لإجبار إحدى الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للحشمة. وقد أحيل العريف المذكور أمام المحكمة العسكرية بعد الإدعاء عليه بـ “انتحال صفة عنصر في مكتب حماية الآداب لخداع المدعية وحملها على الصعود في سيارته أثناء وقوفها في منطقة الكولا في 5 أيلول الماضي”.

وأوردت الشاكية أن الشاب الذي عرّف عن نفسه بأنّه عنصر من مكتب مكافحة الآداب أجبرها على الركوب في سيارته بحجة التحقيق معها، وانطلق بالسيارة الى منطقة غير مأهولة وقام بلمس جسدها رغماً عنها”.

وأُسند الى العسكري أيضا جرم “مغادرة مركزه العسكري من دون إذن واستغلال الوظيفة للإتيان بفعل جرمي مخالفا التعليمات العسكرية”.